Иран и Украина провели встречу по беспилотникам, которые Тегеран отправляет России

Эксперты из Ирана и Украины встретились, чтобы обсудить информацию об использовании Россией иранских ударных беспилотников в войне против Украины, сообщает Европейская правда.

Эту информацию в комментарии CNN подтвердил представитель МИД Олег Николенко.

"Такая встреча экспертов действительно состоялась. Я не могу разглашать детали, но могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать решительные меры для недопущения использования Россией иранского оружия для войны против Украины" , - сказал Николенко.

"Украина проинформировала Иран о том, что последствия соучастия в российской агрессии будут несоизмеримыми с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией" , - добавил он.

Официальные лица США заявили, что Россия получила от Тегерана сотни беспилотников.

Представитель миссии Ирана в ООН ранее сообщил CNN, что был сделан запрос на "совместную встречу экспертов" для рассмотрения этих обвинений.