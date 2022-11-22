США дополнительно выделят Украине $4,5 миллиарда: на что пойдут деньги
США в ближайшие недели передадут Украине дополнительно $4,5 миллиарда помощи. Эти средства предназначены для социальной помощи и для зарплат медикам и учителям, сообщает Новое время.
Об этом заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен, сообщает пресс-служба американского Минфина.
"Сегодня Соединенные Штаты продолжают поддерживать свою непоколебимую приверженность Украине, мобилизовав дополнительные $4,5 миллиарда в виде грантов для прямой поддержки бюджета", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины укрепить экономическую стабильность и поддержку основных государственных услуг, включая заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также социальную помощь пожилым и уязвимый группам населения.
"В сочетании с нашей помощью в сфере безопасности и огромной храбростью украинского народа эти средства являются важным инструментом сопротивления Украины неспровоцированному вторжению Путина", — добавила она.
Йеллен отметила, что прямая бюджетная поддержка Украины составляет $13 миллиардов в виде грантов. Она также призвала других доноров увеличить и ускорить свою помощь Украине.