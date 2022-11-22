США дополнительно выделят Украине $4,5 миллиарда: на что пойдут деньги

США в ближайшие недели передадут Украине дополнительно $4,5 миллиарда помощи. Эти средства предназначены для социальной помощи и для зарплат медикам и учителям, сообщает Новое время.

Об этом заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен, сообщает пресс-служба американского Минфина.

"Сегодня Соединенные Штаты продолжают поддерживать свою непоколебимую приверженность Украине, мобилизовав дополнительные $4,5 миллиарда в виде грантов для прямой поддержки бюджета" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины укрепить экономическую стабильность и поддержку основных государственных услуг, включая заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также социальную помощь пожилым и уязвимый группам населения.

"В сочетании с нашей помощью в сфере безопасности и огромной храбростью украинского народа эти средства являются важным инструментом сопротивления Украины неспровоцированному вторжению Путина" , — добавила она.

Йеллен отметила, что прямая бюджетная поддержка Украины составляет $13 миллиардов в виде грантов. Она также призвала других доноров увеличить и ускорить свою помощь Украине.