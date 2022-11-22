Шмыгаль предупредил о новых аварийных отключениях

В Украине возможны новые аварийные отключения электроэнергии в дополнение к плановым, потому что из-за морозов потребление электричества растет, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 ноября, сайт Кабинета министров.

"Ситуация (в энергетическом секторе – ред.) остается сложной, но контролируемой. Это означает, что во всех регионах продолжают применяться отключения потребителей. Действуют графики отключений.

Пытаемся их снизить во времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Потому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений.

Критически важным остается призыв к экономии электроэнергии. Это обезопасит нас от внеплановых аварийных отключений".

Премьер сообщил, что ремонт и замена поврежденного оборудования продолжаются. Над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад. Это более 1000 квалифицированных специалистов.

По предварительным оценкам, сумма ущерба НЭК "Укрэнерго" из-за военной агрессии России составляет более 70 млрд грн.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина не продает электроэнергию в Европейский Союз с 11 октября, когда началась массированная атака на украинскую энергосистему. Сейчас украинские электростанции производят энергию исключительно для Украины и украинцев.

Он также объяснил, почему ограничения электроэнергии неравномерны по стране.

"Мы видим много вопросов о том, почему одни города отключают чаще других. Давайте не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет.

Если упрощенно и коротко, то между станцией, производящей электроэнергию, и нашими домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию. Российские террористы бьют именно по этим объектам. Поэтому невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы. Поэтому ограничения происходят по стране неравномерно".

Глава правительства поблагодарил энергетиков за самоотверженность и профессионализм, так как они позволяют удержать систему в таких экстремальных условиях.