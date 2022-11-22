Глава Пентагона обсудил с министром обороны Китая войну РФ против Украины

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 22 ноября, провел переговоры с китайским коллегой Вэем Фэнхэ, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, главы оборонных ведомств встретились на полях расширенной встречи министров обороны стран Юго-Восточной Азии в Камбодже.

Министры обсудили оборонные отношения США и КНР, а также «вопросы региональной и глобальной безопасности». Остин выразил обеспокоенность поведением китайских военных самолетов в Индо-Тихоокеанском регионе. Также глава Пентагона сказал, что обеспокоен провокациями со стороны КНДР.

"Госсекретарь Остин обсудил неспровоцированную войну России против Украины и подчеркнул, что и Соединенные Штаты, и КНР выступают против применения ядерного оружия или угроз его применения" , — заявили в Пентагоне.

Министр обороны США также призвал Китай «воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня» и сказал, что Вашингтон привержен политике «единого Китая».

Во время саммита G20 на Бали состоялась первая личная встреча президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина с момента победы демократа на выборах.