Во временно оккупированной Ялте заметили Медведчука и Марченко

Во временно оккупированной Ялте заметили кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука со своей женой Оксаной Марченко, сообщает Новое время.

Соответствующий видеоролик опубликовали ряд Telegram-каналов.

В сообщении говорится, что видео было снято в Ялте. На опубликованных кадрах видно, что Медведчук и Марченко сидят в кафе и, видимо, ждут заказ.

22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обмен стал для Медведчука тяжелой травмой.

"Он как политический фактор, как олигарх, как бизнесмен, как агент влияния, он совершенно деклассирован" , — отметили там.

2 октября газета The Washington Post сообщила, что кремлевский диктатор Владимир Путин лично настоял на том, чтобы Медведчука обменяли на героев Мариуполя.