Зеленский рассказал, сколько еще городов и сел предстоит освободить ВСУ

Украина должна освободить еще около двух тысяч своих городов и сел, оккупированных Россией, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время выступления перед Конгрессом мэров и глав муниципалитетов Франции.

"В целом городов и сел, которые нам еще предстоит освободить и восстановить — около двух тысяч. Минимум десятки из них разрушены ударами российской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха. Когда украинский флаг возвращается на освобожденную территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь. Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни" , — сказал украинский лидер.

Зеленский рассказал, как россияне уничтожают всю инфраструктуру на оккупированных территориях, а когда убегают — воруют все оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность города.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ уже удалось деоккупировать 1 886 населенных пунктов.