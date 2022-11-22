Подоляк: Россия потеряет влияние после признания ее страной-спонсором терроризма

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что после признания России государством-спонсором терроризма Москва потеряет влияние на элиты других стран, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона Подоляк прокомментировал предстоящее голосование в Европарламенте за резолюцию о признании РФ спонсором терроризма.

Советник убежден, что страны Европы примут резолюцию и сделают «абсолютно проукраинское решение».

"Репутационно это будет крайне негативно сказываться на РФ, потому что страна, которая является спонсором терроризма, не сможет быть, например, спонсором культурных, спортивных, политических мероприятий. А для России это ключевой инструмент влияния на чужие элиты" , — заявил Подоляк.

Он добавил, что в Европе «очень мало» стран, которые могут выступить против резолюции или захотят воздержаться от голосования в Европарламенте.

Накануне нардеп Егор Чернев сообщал, что парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, которой признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.