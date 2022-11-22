Минфин: Франция предоставит Украине льготный кредит до 100 млн евро
Французское агентство развития предоставит Украине кредит до 100 млн евро на льготных условиях, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщило министерство финансов Украины.
Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн евро для осуществления финансирования расходов общего фонда госбюджета.
Согласно условиям, на сумму кредита начисляются проценты по процентной ставке 1,04% годовых.
Окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 лет с даты заключения кредитного договора).
Привлечение средств осуществляется в соответствии с кредитным договором между Украиной и Французским агентством развития.
Как сообщалось, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Молдове нового пакета помощи на сумму более 100 миллионов евро.