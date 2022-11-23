Погода в Украине на 23 ноября: Гололед, местами мокрый снег с дождем

Сегодня, 23 ноября, в некоторых областях Украины синопики прогнозируют дождь с мокрым снегом, местами гололед. Температура в Киеве около 0°﻿. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"Ночью в восточных и юго-восточных, днем в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях мокрый снег и дождь, утром и днем в большинстве западных областей гололедица; на остальной территории без существенных осадков" , — пишут синоптики.

Утром в западной и южной части туман. На дорогах, кроме южной части и большинства центральных областей, местами гололед.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на остальной территории ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на крайнем юге 8-13°.

В Киевской области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.