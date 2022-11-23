Ситуация на фронте утром 23 ноября: информация Генштаба

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.﻿ Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и городам и селам" , — отметили в ведомстве.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает проведение демонстрационных и провокационных действий. Совершил обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасиловка, Кустино, Дружба, Свободная Слобода и Шалыгино Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник удерживает группировку войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел из минометов и ствольной артиллерии позиций украинских войск. Обстрелял районы населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. Совершил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица. ДРГ обезврежена огнем украинских подразделений. Враг отошел.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону, совершают обстрелы из танков и артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Ямполевка и Белогоровка.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Спирное, Выимка, Берестово, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Зафиксированы обстрелы позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка, Времевка, Новополь на Донетчине и Зеленая Роща, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, улучшает фортификационное оборудование позиций, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населённых пунктов Марьевка Днепропетровской области; Дудчаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаровка, Понятовка, Антоновка и Днепровское Херсонской области и города Херсон.

В ведомстве пишут, что наблюдается дополнительное оборудование противником оборонительных рубежей вдоль участка автодороги Каховка – Мелитополь, Херсонской и Запорожской областях.

"В городе Севастополь, на базе одного из учебных заведений, идет подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства. Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель. В настоящее время готовится около 30 военнослужащих" , — отмечает Генштаб.

Там добавили, что оккупанты продолжают нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области в местной больнице не хватает койкомест для размещения раненых захватчиков. А в населенный пункт Великие Копани в течение предыдущих суток доставлены около 40 раненых оккупантов.