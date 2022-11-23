Мировые цены на нефть снижаются: что стало причиной

Цены на нефть снизились в среду, 23 ноября. Опасения по поводу снижения спроса на топливо со стороны Китая на фоне ужесточения ограничений из-за COVID-19 нивелировали данные, свидетельствующие о большем, чем ожидалось, потреблении нефти в США на прошлой неделе.﻿ Об этом, со ссылкой на Reuters, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,2%, до 88,21 доллара за баррель в у, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 0,1% до 80,86 доллара за баррель.

Оба эталонных контракта выросли примерно на 1% во вторник, поскольку Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак и Алжир подкрепили комментарии министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК+ не рассматривает возможность повышения цен на нефть. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 4 декабря.

Между тем, крупнейший импортер сырой нефти Китай борется с всплеском случаев заболевания COVID-19, что усилило опасения по поводу его экономики.

Поздно вечером во вторник финансовый центр Шанхай ужесточил правила для людей, въезжающих в город, а Пекин закрыл парки и музеи.

Трейдеры также проявляют осторожность в преддверии публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США по вопросам политики, сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

"Ожидается, что ФРС сигнализирует о замедлении повышения ставок, но любые неожиданные ястребиные заявления будут сказываться на настроениях, повышая курс доллара США и оказывая давление на цены на сырьевые товары" , - добавила Тенг.

Согласно данным Американского института нефти, согласно источникам на рынке, запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 18 ноября, поддержали цены на нефть в среду.

Определенную поддержку рынку также оказала неопределенность в отношении того, как Россия отреагирует на планы стран Большой семерки (G7) ограничить цены на российскую нефть.

Ценовой предел должен быть объявлен в ближайшее время, заявил во вторник высокопоставленный чиновник Министерства финансов США, добавив, что он, вероятно, будет корректироваться несколько раз в год.

Напомним, мировые цены на нефть за прошлую неделю упали на 10% из-за опасений по поводу ослабления спроса в Китае и дальнейшего повышения процентных ставок в США.