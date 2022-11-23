Какие зимние шины лучше: узкие или широкие?

Теория шинной науки довольно сложна – слишком уж много факторов влияет на сцепление колеса с дорогой, сообщает Автоцентр.

Одна и та же шина ведет себя по-разному при разных условиях: на сцепление влияет плотность льда и снега, износ протектора, температура воздуха, скорость машины и траектория ее движения. Поэтому и трудно делать однозначные выводы о большей или меньшей эффективности узких и широких зимних шин. Однако, некоторые рекомендации дать можно.

Узкая зимняя шина

Чем уже протектор шины, тем больше будет удельное давление колеса на дорогу. Иначе говоря, каждый квадратный сантиметр протектора в пятне его контакта с дорогой давит на асфальт сильнее, чем у широкой шины. На гладкой скользкой поверхности это плюс, поскольку таким образом эффективнее выдавливается в стороны влага, которая для скользящего колеса служит как смазка. На борьбу с этой водой опираются конструкторы, проектирующие протектор зимних шин для обледеневшей дороги. Кроме того, благодаря большему удельному давлению шашки протектора узкой шины глубже проваливаются в укатанный, уплотненный снег (не лед) – это сокращает тормозной путь.

Широкая зимняя шина

Теоретически, из-за меньшего удельного давления широкая шина охотнее скользит по гладкой обледеневшей дороге. Но на широком протекторе помещается больше ламелей – мелких нарезов, которые помогают удалять воду из пятна контакта. И если ламели расположены грамотно и не изношены, этот факт может перевесить фактор меньшего удельного давления. С другой стороны, широкая шина позволяет разместить в пятне контакта больше шипов, причем стоять они будут «широким фронтом» – то есть в наиболее выгодной для эффективности торможения и разгона конфигурации. Но понятно, что это касается лишь арктических моделей зимних шин.

Два совета

Чтобы говорить об однозначном эффекте от использования более узких или более широких шин, нужно твердо знать, какого рода покрытие будет преобладать перед вашим автомобилем на дороге следующей зимой. Так что откровенно говоря, редко какой автолюбитель сможет правильно определиться, какая зимняя шина, более узкая или более широкая, ему на самом деле нужна. Поэтому предлагаем два совета от экспертов «Автоцентра».