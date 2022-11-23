Разведка Британии: После энергетики РФ может начать бить по медучреждениям

Если раньше Россия использовала БПЛА-камикадзе иранского производства в основном против тактических военных целей и украинской электросети, то не так давно российское командование решило атаковать ими медицинские учреждения, заявили в разведке Министерства обороны Великобритании, сообщает Зеркало недели.

«Недавно российское командование, вероятно, захотело, чтобы БПЛА иранского производства отдавали приоритет медицинским учреждениям как возможным целям и наносили по ним удары управляемыми боеприпасами, если они будут обнаружены» , - говорится в сообщении.

Сосредоточение РФ на применении БПЛА, очевидно, является поыткой компенсировать серьезную нехватку крылатых ракет. Однако эта тактика имела ограниченный успех, ведь большинство запущенных БПЛА были обезврежены.

Однако с 17 ноября не было публичных сообщений об ударах иранских дронов-камикадзе, что указывает на то, что Россия, вероятно, почти исчерпала свои текущие запасы. Однако, вероятнее всего, она будет искать пополнение.