Разведка Британии: После энергетики РФ может начать бить по медучреждениям
Если раньше Россия использовала БПЛА-камикадзе иранского производства в основном против тактических военных целей и украинской электросети, то не так давно российское командование решило атаковать ими медицинские учреждения, заявили в разведке Министерства обороны Великобритании, сообщает Зеркало недели.
«Недавно российское командование, вероятно, захотело, чтобы БПЛА иранского производства отдавали приоритет медицинским учреждениям как возможным целям и наносили по ним удары управляемыми боеприпасами, если они будут обнаружены», - говорится в сообщении.
Сосредоточение РФ на применении БПЛА, очевидно, является поыткой компенсировать серьезную нехватку крылатых ракет. Однако эта тактика имела ограниченный успех, ведь большинство запущенных БПЛА были обезврежены.
Однако с 17 ноября не было публичных сообщений об ударах иранских дронов-камикадзе, что указывает на то, что Россия, вероятно, почти исчерпала свои текущие запасы. Однако, вероятнее всего, она будет искать пополнение.
"Россия, вероятно, сможет закупать БПЛА из-за границы быстрее, чем производить новые крылатые ракеты внутри страны", - считают в британской разведке.