Британия впервые предоставит Украине вертолеты

Великобритания впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине. ﻿Как сообщает BBC, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, сообщает Европейская правда.

Его заявление прозвучало в Осло на встрече с коллегами из союзнических стран, где обсуждают в том числе дальнейшую военную поддержку для Украины.

Последние шесть недель украинские специалисты проходили обучение в Британии по управлению и обслуживанию вертолетов, которые будут использоваться для поисково-спасательных операций.

Уоллес также сообщил, что Британия предоставит дополнительные 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Вертолеты Sea King ранее использовались британскими воздушными силами и флотом, на флоте последний Sea King перестали использовать в 2018 году.