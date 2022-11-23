Высший суд Британии не разрешил Шотландии объявить референдум о независимости

Высший суд Великобритании не признал право законодательного органа Шотландии самостоятельно анонсировать второй референдум по выходу из состава Соединенного Королевства.﻿ Об этом, со ссылкой на Sky News, сообщает Европейская правда.

Судьи единогласно решили, что парламент Шотландии не может организовывать второй референдум о независимости.

Приговор очень важен, поскольку от него зависит, как первый министр Шотландии Никола Стерджен сможет реализовать свои намерения без жесткого конфликта с Лондоном. Судьи исследовали около 8000 страниц аргументации.

Лорд Рид, президент Суда, отметил, что акт об учреждении парламента Шотландии предусматривает, что его полномочия ограничены, в частности, парламент Шотландии не может выступать с законодательными инициативами в вопросах, которые являются исключительной компетенцией парламента Соединенного Королевства в Вестминстере.

"Эти исключительные вопросы включают фундаментальные аспекты Конституции Соединенного Королевства, в том числе союза Шотландии и Британии" , - аргументировал он.

"Соответственно, при отсутствии каких-либо изменений в определение понятия зарезервированных вопросов... парламент Шотландии не имеет полномочий выступать с инициативой референдума о независимости Шотландии" , - сказал лорд Рид.

"Хотя я разочарована решением Верховного суда, я уважаю его. Суд не создает законодательства, а лишь интерпретирует его. Закон, который не позволяет Шотландии выбирать свое будущее без согласия Вестминстера разоблачает миф о том, что Соединенное Королевство является добровольным партнерством, и добавляет оснований для референдума. Шотландскую демократию не получится отрицать. Сегодняшнее решение блокирует один путь к тому, чтобы услышать голос Шотландии по поводу независимости. Но при демократическом государстве нас не могут заставить и не заставят замолчать" , - отреагировала Никола Стерджен после решения.

Она добавила, что планирует отдельное заявление по этому поводу через несколько часов.