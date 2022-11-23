Укрэнерго: По всей Украине ввели аварийные отключения света

По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии после новых ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры днем в среду, 23 ноября, сообщает Новое время.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Facebook, экстренные отключения будут действовать в течение суток.

"Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных аварий и поддержки работы энергосистемы" , — отметили там.

В Укрэнерго пояснили, что ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше

23 ноября РФ нанесла новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях.

Ракеты попали и по объектам критической и гражданской инфраструктуры в Киеве, погибли три человека, есть пострадавший. В украинской столице ввели экстренные отключения света. По всему городу также нет воды.