ОВА: Черниговская, Одесская и Кировоградская области обесточены
Черниговская, Одесская и Кировоградская области обесточены из-за ракетных ударов врага по объектам энергетики, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, председатель Одесской ОВА Максим Марченко, председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.
Чаус сообщил, что ремонтные бригады уже работают для ликвидации последствий и восстановления электроснабжения. Одновременно власть разворачивает "Пункты несокрушимости".
По словам Марченко, о любых изменениях в работе электросетей будут информировать дополнительно.
"Вражеские прилеты по энергетическому объекту. Область, как и ряд других регионов, без света.
Не паникуйте! Бригады энергетиков начинают аварийно - восстановительные работы".
Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины. Они будут продолжаться в течение суток.