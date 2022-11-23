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ОВА: Черниговская, Одесская и Кировоградская области обесточены

ОВА: Черниговская, Одесская и Кировоградская области обесточены
Фото: Рixabay

Черниговская, Одесская и Кировоградская области обесточены из-за ракетных ударов врага по объектам энергетики, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, председатель Одесской ОВА Максим Марченко, председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

Чаус сообщил, что ремонтные бригады уже работают для ликвидации последствий и восстановления электроснабжения. Одновременно власть разворачивает "Пункты несокрушимости".

По словам Марченко, о любых изменениях в работе электросетей будут информировать дополнительно.

"Вражеские прилеты по энергетическому объекту. Область, как и ряд других регионов, без света.

Не паникуйте! Бригады энергетиков начинают аварийно - восстановительные работы".

Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины. Они будут продолжаться в течение суток.

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