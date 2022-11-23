Данилов отреагировал на новый массированный ракетный удар Кремля

Кремль не добьется своими обстрелами желания Украины пойти на переговоры со страной-агрессором, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

"Диктуем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши "шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах" , — отметил он.

По его словам, обстрелы нашей страны вызывают лишь желание "уничтожать рашистское чудовище".

"Со страной-террористом — переговоры только через прицел Сил обороны" , — подчеркнул Секретарь СНБО.

Напомним, 23 ноября россияне нанесли очередной ракетный удар по многим регионам Украины. В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, есть попадание в жилищный сектор, сообщается о погибших.