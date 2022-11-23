На всех украинских АЭС проблемы из-за ракетных обстрелов России

На трех атомных электростанциях сработала аварийная защита, Запорожская АЭС в режиме блекаута, сообщает Деловая столица.

На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. В "Энергоатоме" заявили, что эти станции работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему.

Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме. В "Энергоатоме" отмечают, что после нормализации работы энергосистемы выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена.

Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС по энергосистеме. По информации "Энергоатома", станция перешла в режим полного блэкаута. Все дизель-генераторы в работе. Радиационный фон, как сообщает регулятор, на площадке ЗАЭС остается в норме.

Как сообщалось, в среду, 23 ноября, Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел Украины.