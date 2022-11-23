Днепропетровской область, Днепр и Кривой Рог остались без света

Фактически весь Днепр остался без света в результате российского обстрела, сообщил мэр города Борис Филатов. В Кривом Роге задействован экстренный план на случай полного обесточивания города, сообщил глава ВА Александр Вилкул, сообщает Новое время.

"Из-за очередной массированной ракетной атаки России фактически весь Днепр остался без света. Больницы города работают на генераторах. Кто успевает лучше сделать запасы воды" , — пишет Филатов в Facebook.

Также Вилкул в Telegram сообщил, что в Кривом Роге задействован экстренный план на случай полного обесточивания города.

"Подключение больниц — на генераторах. Подключение водозаборов и насосных (где это возможно) — на генераторах" , — пишет он.

Вилкул добавил, что начата спасательная операция по подъему шахтеров, которые оказались заблокированными в шахтах.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что из-за резкого понижения напряжения в сети произошли аварийные отключения электричества по всей области. В регионе обесточены водоканалы, есть перебои с водой.

23 ноября РФ нанесла новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях.

В Киеве подтвердили «прилет» в один из инфраструктурных объектов, в Киевской области — в жилой дом, в Винницкой и Львовской — по объектам критической инфраструктуры.