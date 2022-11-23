МВФ: ВВП Украины в следующем году вырастет на 1%

Международный валютный фонд обновил свой макропрогноз для Украины по результатам виртуальной миссии фонда. В частности, там прогнозируют рост экономики в следующем году на 1%, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

"Ожидается, что экономическая активность стабилизируется в 2023 году, рост экономики составит 1% по базовому сценарию после падения экономики на 33% в этом году" , - отметил глава миссии МВФ Гевин Грей.

Кроме того, в Фонде прогнозируют, что в следующем году показатель годовой инфляции в Украине будет держаться на уровне в среднем 25%.

"С продолжающейся войной Украина будет продолжать нуждаться в значительном внешнем финансировании, чтобы обеспечить надлежащие ресурсы для ключевых функций государства, пока будет поддерживать экономическую стабильность" , — добавил Грей.

По итогам работы виртуальной миссии МВФ было согласовано соглашение о мониторинговой программе. Эту программу еще должно согласовать правление МВФ.

Эта программа не будет предусматривать выделение финансирования, однако позволит Украине более активно привлекать средства от других международных партнеров.

Напоминаем:

Миссия МВФ по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины заявила о продуктивных дискуссиях и продолжении в ближайшие недели работы над мониторинговой программой с участием Совета директоров.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что говорить о фиксации какого-то результата переговоров с МВФ "еще неуместно и преждевременно".

Первая Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене в понедельник, 17 октября и продолжалась до 20 октября.

Последняя миссия МВФ продолжалась в виртуальном формате и началась 11 ноября.