В Воздушных силах назвали количество ракет выпущенных по Украине

Силы ПВО сбили 51 из 70 крылатых ракет РФ во время массированного обстрела Украины. Также были уничтожены пять дронов-камикадзе, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования ВСУ в Telegram.

В пресс-центре уточнили, что страна-террорист наносила ракетные удары с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. Пуски осуществлялись с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95 с Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также с двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

"В общей сложности было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр. 51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны" , — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что на юге страны были уничтожены пять ударных беспилотных летательных аппаратов типа Ланцет.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что оккупанты направили по Киеву 31 ракету, из которых 21 — была сбита. В результате обстрела столицы погибли три человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения получили 11 человек.

По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать сутки.