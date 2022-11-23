Ракетный удар РФ 23 ноября: в полиции назвали количество погибших и раненых
По данным Нацполиции, от ракетных ударов России в среду пострадали 36 украинцев, шестеро - погибли, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава НПУ Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.
"В целом по Украине на данный моменты мы зафиксировали гибель шести наших граждан и 36 получили ранения.
Это что касается только обеденных обстрелов врагом нашей страны".
Напомним:
23 ноября государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. По данным Воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", ПВО Украины сбила 51 ракету. Также было уничтожено пять дронов-камикадзе.
Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света и воды.