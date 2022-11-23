ОП заявляет о развертывании "пунктов несокрушимости" по всей Украине

В Офисе президента заявили о развертывании "пунктов несокрушимости по всей стране" и показали, как они будут выглядеть. Однако где именно уже работают такие пункты – неизвестно, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Разворачиваем пункты несокрушимости по всей стране! Мы все выдержим! Государство работает, ВСУ работает!".

Как говорится в видеопрезентации Офиса президента, уже подготовлено более 4 тысяч пунктов несокрушимости и их будет становиться все больше. Об этом накануне говорил и президент Владимир Зеленский.

В пункты несокрушимости можно прийти в случае длительного отключения электроэнергии. Там, как обещают, будут тепло, вода, электроэнергия, интернет, аптечки, места отдыха и т.д.

Карту расположения "пунктов несокрушимости" можно посмотреть на специальном сайте.

Корреспондентам "Украинской правды" пока не удалось найти "пункт несокрушимости", который бы уже работал.

Напомним:

23 ноября российские войска нанесли седьмую с 10 октября серию массированных ракетных ударов по критически важным объектам Украины, в том числе энергетическим.