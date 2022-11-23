Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по Украине

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что сегодняшними обстрелами Россия подтвердила, что является террористической страной, но украинцы смогут выстоять, потому что являются несокрушимым народом и работы по восстановлению поврежденных объектов энергетики и водоснабжения уже ведутся, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского.

"Сегодня Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Наконец, спасибо всем европарламентариям. А потом Россия доказала всему миру, что это все правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям".

Также президент сказал, что работы по восстановлению функционирования энергетики, водоснабжения уже ведутся.

"Все работают, ГСЧСники работают, энергетики работают, местные власти. Задача поставлена" , - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что все, что разрушили россияне, будет восстановлено.

"Мы все это восстановим, и все это пройдем, потому что мы с вами несокрушимый народ" , - подчеркнул президент.

23 ноября государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. По данным Воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", ПВО Украины сбила 51 ракету. Также было уничтожено пять дронов-камикадзе.

Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света и воды.

По данным Нацполиции, от ракетных ударов России в среду пострадали 36 украинцев, шестеро - погибли.