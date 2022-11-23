ОВА: Энергоснабжение в Киевской области могут восстановить в ближайшие часы

Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры в Киевской области после российской атаки могут восстановить в ближайшие часы. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире телемарафона в среду, 23 ноября, сообщает Новое время.

Кулеба сообщил, что российские оккупанты выпустили по Киевской области и Киеву больше 30 ракет, больше 20 из них сбили, но есть попадания в объекты критической инфраструктуры. В Вышгороде в результате попадания ракеты в жилой дом ранены больше 30 человек, из них четверо — дети. Подтверждена гибель двух человек, информация уточняется. В Фастовском районе ранен один человек, еще один — в Обуховском районе.

"…Энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить энергосистему. В ближайшие часы мы ожидаем хороших новостей по восстановлению энергоснабжения объектов критической инфраструктуры, потом постепенно будут запитывать города" , — рассказал он.

Глава ОВА также напомнил, что в области открываются Пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон и получить все необходимое. По словам Кулебы, там можно будет остаться на ночь.

Ранее в Киевской ОВА сообщили, что область полностью обесточена в результате массированной ракетной атаки РФ, частично нет отопления и водоснабжения.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате погибли шесть человек, еще 36 получили ранения.

Силы ПВО сбили 51 из 70 крылатых ракет, выпущенных оккупантами. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать сутки. По данным Нацполиции, российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры.