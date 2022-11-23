В новом пакете США на $400 млн – оружие, боеприпасы и средства ПВО

В новом пакете военной помощи США на $400 млн – оружие, боеприпасы и средства ПВО, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованное Госдепом заявление.

Блинкен отметил, что по поручению президента Джо Байдена дает согласие на выделение 26-го с августа 2021 года пакета военной помощи для Украины.

Пакет на 400 миллионов долларов включает в себя дополнительное вооружение, боеприпасы и средства противовоздушной обороны из запасов Министерства обороны США, добавил глава дипломатии США.

В Пентагоне позже детализировали, что пакет включает:

• Дополнительные боеприпасы для NASAMS;

• 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиационным системам;

• Дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS);

• 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

• 10 тысяч 120 мм минометных снарядов;

• Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

• 150 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

• Более 100 легких тактических машин;

• Более 20 млн патронов к стрелковому оружию;

• Более 200 генераторов;

• Запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигнет 19,7 млрд долларов с начала работы администрации Джо Байдена.

Президент США Джо Байден 23 ноября поручил Госдепартаменту предоставить Украине военной помощи на 400 миллионов долларов.

Блинкен пообещал, что США продолжат поддерживать Украину на фоне ракетных обстрелов РФ.