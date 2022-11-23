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Зеленский потребовал созвать срочное заседание Совбеза ООН

Зеленский потребовал созвать срочное заседание Совбеза ООН
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил послу Украины в ООН требовать созыва заседания Совета безопасности из-за российских ракетных ударов в среду, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter.

"Я поручил нашему послу в ООН требовать созыва срочного заседания СБ ООН в связи с сегодняшними российскими ударами", - говорится в сообщении.

"Убийства мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры являются актами террора. Украина продолжает требовать решительной реакции международного сообщества на эти преступления", - заявил президент.

23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

Пуски осуществлены с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также с двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря".

Всего, по данным Воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

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