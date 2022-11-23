Зеленский потребовал созвать срочное заседание Совбеза ООН
Президент Владимир Зеленский поручил послу Украины в ООН требовать созыва заседания Совета безопасности из-за российских ракетных ударов в среду, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Twitter.
"Я поручил нашему послу в ООН требовать созыва срочного заседания СБ ООН в связи с сегодняшними российскими ударами", - говорится в сообщении.
"Убийства мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры являются актами террора. Украина продолжает требовать решительной реакции международного сообщества на эти преступления", - заявил президент.
23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.
Пуски осуществлены с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также с двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря".
Всего, по данным Воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".