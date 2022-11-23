Совбез ООН проведет срочное заседание из-за российских атак на Украину

Совет безопасности ООН проведет срочное заседание в среду, 23 ноября, в 23:00 по киевскому времени из-за российских атак на Украину, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте Совбеза ООН.

В сообщении говорится, что темой заседания будет «обеспечение мира и безопасности Украины».

Дополнено 20:24. По данным Reuters, ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании и расскажет об ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре в результате российских ракетных ударов. Отмечается, что это вызвало гнев РФ.

Раннее Зеленский поручил украинскому послу в ООН запросить срочный созыв Совета безопасности организации после массированных обстрелов со стороны РФ.

23 ноября Европарламент поддержал резолюцию, которой признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

В этот же день Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате погибли шесть человек, еще 36 получили ранения.

Силы ПВО сбили 51 из 67 крылатых ракет, выпущенных оккупантами. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать сутки. По данным Нацполиции, российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры.