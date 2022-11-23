В Берлине опровергли слова Джонсона о том, что Германия хотела падения Украины

Спикер канцлера Германии опроверг слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что до 24 февраля Берлин якобы хотел, чтобы Украина «быстро пала». Об этом сообщает агентство Bloomberg в среду, 23 ноября, сообщает Новое время.

Во время пресс-конференции в Берлине пресс-секретарь Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт сказал, что у Джонсона «свои отношения с правдой», и «этот случай — не исключение».

На вопрос, назвал бы он Джонсона лжецом, Хебештрайт ответил, что лично участвовал в переговорах с тогдашним премьером Британии за несколько дней до начала полномасштабной войны, и что у того «всегда очень личный подход к истине».

Уже 26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ сделает все возможное для помощи Украине и передаст ей противотанковое оружие и ракеты Stinger. До полномасштабной войны РФ против Украины Германия отказывалась от поставок оружия Киеву.

Ранее Борис Джонсон в интервью CNN Portugal заявил, что позиция некоторых западных стран до начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ сильно отличалась от нынешней, когда страны ЕС оказывают твердую поддержку Украине.