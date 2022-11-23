Папа Римский провел параллель между Голодомором Сталина и войной Путина

Папа Римский Франциск в среду выступил с самым решительным на сегодняшний день осуждением войны России против Украины, связав ее с Голодомором Иосифа Сталина, который понтифик назвал геноцидом, сообщает Европейская правда.

Слова Папы в среду приводит Vatican News.

"Помним о многострадальной Украине. В эту субботу приходится годовщина ужасного Голодомора-геноцида, массового убийства голодом в 1932-1933 годах, искусственно спровоцированного Сталином. Молимся за жертв этого геноцида, и молимся за многочисленных украинцев, детей и женщин, которые сегодня подвергаются мученичеству агрессии" , – сказал Папа Франциск в конце всеобщей аудиенции в среду.

Это заявление ознаменовало резкую активизацию высказываний Папы на тему российского вторжения. Франциск до сих пор пытался избегать прямых обвинений России или президента Владимира Путина и высказывал предположение, что агрессия была спровоцирована Западом.

Говоря с журналистами раньше этого месяца, Папа сетовал на "жестокость войны, происходящую не от российского народа, потому что российский народ - великий народ, а от наемников".

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в ответ отметила, что Папа невнимательно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жесткости россиян.