Блинкен и Боррель: ужасная ракетная тактика РФ не поколебит поддержку Украины
Главы дипломатии ЕС и США осудили "преступные нападения" и "ужасную тактику" РФ, которая 23 ноября совершила очередной массированный ракетный обстрел энергетических объектов инфраструктуры, сообщает Европейская правда.
"Миллионы людей по всей Украине скрылись в укрытиях, когда Россия сегодня снова выпустила на них ракеты. Продолжающиеся атаки против инфраструктуры направлены на то, чтобы гражданское население Украины оставалось в холоде и тьме. Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров", - отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.
"Решительно осуждаю новые преступные нападения России на гражданское население и критически важную инфраструктуру в Украине: массовые отключения электроэнергии, в том числе в Молдове. Лишение миллионов людей электроэнергии, воды и отопления зимой является жестоким и бесчеловечным. Поддержка Украины и Молдовы со стороны ЕС остается неизменной", – написал Жозеп Боррель.
Послы стран "Группы семи" в Киеве в среду вечером выступили с заявлением в поддержку украинцев и рассказали, что вместе с ними сталкиваются с нехваткой света и воды.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на срочном заседании Совета Безопасности ООН в среду, посвященном последним ракетным ударам России, которые привели к отключению электроэнергии в Украине и соседней Молдове.