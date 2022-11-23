Блинкен и Боррель: ужасная ракетная тактика РФ не поколебит поддержку Украины

Главы дипломатии ЕС и США осудили "преступные нападения" и "ужасную тактику" РФ, которая 23 ноября совершила очередной массированный ракетный обстрел энергетических объектов инфраструктуры, сообщает Европейская правда.

"Миллионы людей по всей Украине скрылись в укрытиях, когда Россия сегодня снова выпустила на них ракеты. Продолжающиеся атаки против инфраструктуры направлены на то, чтобы гражданское население Украины оставалось в холоде и тьме. Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров" , - отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.

Millions across Ukraine took shelter as Russia again rained down missiles today. Continued attacks on infrastructure are designed to keep Ukraine’s civilians cold and in the dark. These appalling tactics won't break the resolve of Ukraine and its partners. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 23, 2022

"Решительно осуждаю новые преступные нападения России на гражданское население и критически важную инфраструктуру в Украине: массовые отключения электроэнергии, в том числе в Молдове. Лишение миллионов людей электроэнергии, воды и отопления зимой является жестоким и бесчеловечным. Поддержка Украины и Молдовы со стороны ЕС остается неизменной" , – написал Жозеп Боррель.

Strongly condemn #Russia’s renewed criminal attacks against civilians & critical infrastructure in Ukraine: massive blackouts, also in Moldova. Depriving millions of electricity, water &heating during winter is cruel & inhuman. EU's support to Ukraine & Moldova continues unabated — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022

Послы стран "Группы семи" в Киеве в среду вечером выступили с заявлением в поддержку украинцев и рассказали, что вместе с ними сталкиваются с нехваткой света и воды.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на срочном заседании Совета Безопасности ООН в среду, посвященном последним ракетным ударам России, которые привели к отключению электроэнергии в Украине и соседней Молдове.