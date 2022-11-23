Министр обороны Польши предлагает Германии отдать Украине системы Patriot
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что попросил Германию передать Украине предложенные Польше системы ПРО Patriot, сообщает Украинская правда.
Об этом Блащак написал в Twitter.
"После дальнейших ракетных обстрелов России, я попросил Германию, чтобы предложенные Польше батареи Patriot были переданы Украине и размещены на западной границе.
Это защитит Украину от дальнейших жертв и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе.
Пока немецкая сторона на предложение Блащака не отреагировала.
После того, как в Польше упала ракета Германия предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что приветствует предложение Германии и предложит разместить систему вблизи границы с Украиной.