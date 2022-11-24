Ночные морозы, мокрый снег и дожди: какая погода будет 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, утром в Украине мокрый снег, но уже днем почти по всей стране ожидаются дожди. ﻿Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Сегодня в Украине ожидается дождь почти везде, кроме востока и юго-востока. Ночью и утром в западных и северных областях мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега

Ветер восточный с переходом в западных областях в северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Тмпература ночью от +1 до - 4, днем от 0 до +5. На юге ночью от +3 до +8, в Крыму до +17.

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня сохранится облачная погода. Ночью и утром ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица местами налипание мокрого снега.

Днем ожидается преимущественно дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до -3, днем от +2 до +4.

В Киевской области ночью от 0 до -4, ночью от 0 до +4.