KIA начали называть "KN" из-за нового логотипа

Вминувшем году компания Kia обновила свой логотип, сделав его более современным. Эмблему лишили привычной овальной рамки и изменили шрифт написания букв. Да, после этих корректировок она стала выглядеть стильнее, но вызвала множество путаниц среди пользователей, сообщает Автоцентр.

Сообщается, что ежемесячно более 30 тысяч людей ищут в Google марку под названием «KN». Они пишут «внедорожник KN», «цена автомобиля марки KN», «электрический автомобиль марки KN», «что за марка автомобиля KN», «автомобиль KN Carnival», «что такое KN»,«автомобиль KN Telluride» и прочее. Всплеск таких запросов был замечен сразу после выхода на рынок Kia Stinger.