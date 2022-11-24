На украинские дороги возвращаются "фантомные" патрули полиции

На украинских дорогах в скором времени снова появятся "фантомные" патрули полиции, которые во время движения будут тайно измерять скорость автомобилей. Об этом сообщил заместитель председателя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Autoconsulting.

"Фантомные" патрули полиции появились в нашей стране в январе 2022 года. Это были Skoda Kodiaq без опознавательных знаков. Они при движении с помощью радаров измеряли скорость встречных и попутных машин. Ведомости передавалась в систему автофиксации нарушений ПДД. После этого владельцы автомобилей получали штраф.

За первый день работы скрытых полицейских патрулей-фантомов составили около 1 тысячи административных постановлений о превышении скорости.

Ожидалось, что в 2022 году на украинских дорогах будет 23 полицейских "фантомных" патруля. Однако они скрылись с дорог после того, как началось полномасштабное вторжение российских оккупационных войск в Украину. Тогда же отключили и систему камер автофикции нарушений ПДД в целях безопасности.

В мае снова заработала система камер автофиксации нарушений ПДД. Камеры включены в областях и регионах, где разрешается безопасность. В скором времени, по словам Белошицкого, должны появиться и "фантомные" патрули полиции.