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Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили еще 310 солдат РФ, 10 БПЛА и 51 ракету

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили еще 310 солдат РФ, 10 БПЛА и 51 ракету
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба﻿, за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 310 захватчиков, 10 БПЛА и 51 крылатую ракету, общие потери в живой силе оккупантов достигли 85 720 военных.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 85720 (+310) человек ликвидировано,
  • танков - 2898 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5837 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 1889 (+2) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средств ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1547 (+10),
  • крылатых ракет - 531 (+51),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4400 (+4) ед,
  • специальной техники - 161 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

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