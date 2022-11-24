Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили еще 310 солдат РФ, 10 БПЛА и 51 ракету
По данным Генерального штаба, за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 310 захватчиков, 10 БПЛА и 51 крылатую ракету, общие потери в живой силе оккупантов достигли 85 720 военных.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 85720 (+310) человек ликвидировано,
- танков - 2898 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5837 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 1889 (+2) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средств ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1547 (+10),
- крылатых ракет - 531 (+51),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4400 (+4) ед,
- специальной техники - 161 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.