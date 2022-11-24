Генштаб ВСУ срочно обратился к народу Беларуси

Вооруженные силы Украины распространили﻿ срочное обращение к народу Беларуси с призывом не допустить втягивания РБ в войну РФ против Украины.

"Спецслужбы РФ готовят провокации на вашей территории, целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в частности - АЭС "Островец" , - говорится в обращении.

В Генштабе ВСУ заявили, что Россия пытается втянуть РБ в войну с Украиной "любыми путями".

ВСУ просят белорусов требовать от их руководства соблюдения статьи 18 Конституции РБ, отслеживать действия подозрительных лиц и транспорта возле объектов критической инфраструктуры, сообщать о таком правоохранителей, а если не будет реакции с их стороны - информировать мировое сообщество всеми доступными способами.