Европарламент одобрил выделение Украине 18 млрд евро макрофина
Европейский парламент поддержал выделение Украине чрезвычайной макрофинансовой помощи на сумму 18 млд евро. Соответствующее предложение внесла Европейская Комиссия, сообщает Деловая столица.
Эти 18 миллиардов евро покроют примерно половину ежемесячной потребности Украины в финансировании в размере 3-4 миллиардов евро в 2023 году. Согласно предложению Еврокомиссии, деньги пойдут на поддержку основных государственных услуг - таких как работа больниц, школ и предоставление жилья для переселенцев, макроэкономическую стабильность и восстановление критической инфраструктуры, разрушенной Россией.
Кредит, который ЕС привлечет с финансовых рынков, будет предоставляться ежеквартальными платежами, с непрерывностью и предсказуемостью, что является необходимым условием для того, чтобы удержать Украину на плаву в условиях войны.
Кредит является обусловленным для Украины. Он требует проведения реформ, направленных на укрепление институтов страны и подготовку ее как к восстановлению, так и к членству в ЕС. Условия, которые пересматриваются Еврокомиссией перед каждым траншем, включают меры по борьбе с коррупцией, судебную реформу, уважение к верховенству права, надлежащее управление и модернизацию институтов.
Решение было принято 507 голосами против 38 при 26 воздержавшихся.
"Украина борется за европейские ценности. Европейский Парламент и Европейский Союз продемонстрировали чрезвычайную солидарность с Украиной на гуманитарном, военном и финансовом фронтах.
Сегодня мы одобрили подавляющим большинством голосов и с рекордной скоростью пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро, чтобы помочь Украине пережить войну и восстановить ее критически важную инфраструктуру", - заявила президент Европарламента Роберта Метсола.
Теперь кредит должен быть одобрен единогласно в Совете ЕС 6 декабря, прежде чем Еврокомиссия сможет выйти на рынки и выделить поддержку в начале 2023 года.
При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выступил против плана Европейской комиссии по предоставлению Украине помощи в размере 18 миллиардов евро на 2023 год и предложил альтернативу в виде двусторонних соглашений со странами Европы.