Мэра Харькова оштрафовали за русский язык
Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали на 3400 гривен за использование во время телемарафона "Единые новости" негосударственного (русского) языка, сообщает Украинская правда.
Языковой омбудсмен Тарас Креминь вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Тереховым Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Как указано в постановлении, мэр в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона "Единые новости" применял негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12 Закона.
Поэтому на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн.
"Также вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения за нарушение части 6 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой официальные интернет-представительства Харьковского городского головы в Facebook и Telegram должны быть выполнены на государственном языке.
В соответствии со статьей 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях указанные постановления вступают в законную силу по истечении срока на их обжалование: 4 декабря 2022 года", - заявил Креминь.