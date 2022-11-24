Число жертв атаки РФ на Вышгород увеличилось

Число жертв российской атаки на Вышгород Киевской области в среду, 23 ноября, увеличилось до шести человек. Об этом написал в Facebook глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов, сообщает Новое время.

"Шесть погибших, 30 пострадавших, разбиты многоэтажки, сломаны судьбы. Город Вышгород появился на 200 лет раньше Москвы и, несмотря ни на что, будет процветать, когда ее уже не будет, потому что здесь живут несгибаемые украинцы, которых ракетами не запугать" , — написал он.