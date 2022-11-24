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В США обсуждают введение лимита цен на нефть из России

В США обсуждают введение лимита цен на нефть из России
Фото: Джо Байден Источник The White House.jpg

Власти Соединенных Штатов Америки продолжают обсуждать вопрос введения лимита цен на российскую нефть, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Да, этот вопрос на повестке дня", - заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов о максимальной цене на нефть из РФ.

Президент также отметил, что он обсуждал введение таких ограничений против России с министром финансов США Джанет Йеллен.

По данным СМИ, министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться по поводу установления верхнего предела цены на российскую нефть. Следующая встреча, предположительно, состоится 13 декабря.

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