В США обсуждают введение лимита цен на нефть из России

Власти Соединенных Штатов Америки продолжают обсуждать вопрос введения лимита цен на российскую нефть, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Да, этот вопрос на повестке дня" , - заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов о максимальной цене на нефть из РФ.

Президент также отметил, что он обсуждал введение таких ограничений против России с министром финансов США Джанет Йеллен.

По данным СМИ, министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться по поводу установления верхнего предела цены на российскую нефть. Следующая встреча, предположительно, состоится 13 декабря.