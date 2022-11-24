Германия отреагировала на предложение передать Украине ПВО Patriot

Системы ПВО Patriot, которые Германия намерена передать Польше, предназначены только для стран-членов НАТО.﻿ Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Эти Patriot являются частью встроенной противовоздушной обороны НАТО, а это значит, что они предназначены для развертывания на территории НАТО" , - отметила министр.

По ее словам, любое возможное использование американских ЗРК не на территории стран-союзников потребует обсуждения между странами Альянса.

Польша приняла предложение Германии о размещении систем ПВО Patriot на границе с Украиной.

После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой передать Украине ЗРК, которые предназначались для его страны.