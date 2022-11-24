Состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего: что обсуждали

В четверг, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Заслушивался доклад разведки о планах врага на ближайшее время. Обсуждалась также возможность обеспечения стабильности связи в условиях войны.

"Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении.

Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах неприятеля на ближайшее время.

Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины и ликвидацию последствий недавних ракетных ударов России. Отдельно остановились на вопросе обеспечения стабильности связи в условиях войны, в частности, путем перехода на автономное энергопитание", - сообщается на сайте﻿ президента.

Также будет продолжена работа по защите объектов критической инфраструктуры.