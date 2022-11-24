Лободу внесут в список нежелательных лиц

Украинская певица Светлана Лобода будет добавлена ​​в список нежелательных лиц в Литве.﻿ Об этом заявила представитель министра иностранных дел Паулина Левицките, сообщает Европейская правда.

"После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнительницу в список персон нон грата" , - сообщила пресс-секретарь главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса.

Министр культуры Симонас Кайрис сообщил, эта исполнительница является гражданкой Украины и в настоящее время проживает в Латвии, поэтому, в отличие от исполнителей из России, ей не запрещен въезд в страну автоматически

"Поскольку речь идет об организаторе частных мероприятий, частных пространствах, единственный выход - рассмотреть, не добавить ли такого человека в список нежелательных лиц в Литве" , - сказал министр.

Лобода одна из самых популярных певиц в России последних лет. Она запланировала в Литве четыре концерта на конец ноября и начало декабря.

Певица вела активную концертную деятельность в России после оккупации Россией Крыма, а в 2015 году также пела концерте 9 мая.

Кайрис говорит, что эта исполнительница вызывает риск с учетом ее прежней позиции в отношении России.

"Потому что, если иметь в виду роль Литвы в плане войны, понимать значительную часть украинцев, общество, естественно, что этот вопрос не может пройти как-то тихо" , - сказал он, добавив, что решение должно быть принято еще до концертов Лободы в Литве.

При этом он подчеркнул, что выступления Лободы в Латвии были отменены самими организаторами некоторых мероприятий, и призвал представителей этого бизнеса в Литве последовать примеру коллег, если возникают сомнения по поводу отношения исполнителей к российской агрессии.