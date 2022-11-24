Отключения продолжатся: дефицит мощности энергосистемы 50%

В НЭК Укрэнерго рассказали о состоянии украинской энергосистемы по состоянию на 19:00 в четверг, 24 ноября, на следующий день после массированных ударов страны-агрессора РФ по Украине, сообщает Новое время.

После российской атаки в энергосистеме произошла системная авария, ударам подверглись важные энергообъекты, поэтому восстановление в таких случаях продолжается дольше. В компании сказали, что не могут назвать конкретные сроки полного восстановления.

По состоянию на 19:00 в Украине работает значительная часть тепло- и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, кроме захваченной российскими оккупантами ЗАЭС. Питание в первую очередь подают на объекты критической инфраструктуры, также постепенно запитывают бытовых потребителей.

"Производители электроэнергии обеспечили более 50% потребностей потребления в стране… Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе — все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, невзирая на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы" , — объяснили в Укрэнерго.

В компании также попросили украинцев с пониманием отнестись к графикам плановых и аварийных отключений и добавили, что, несмотря на круглосуточную работу ремонтных бригад, на ликвидацию повреждений нужно больше времени, чем до этого.