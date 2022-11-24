ВСУ готовят новые продвижения вперед на некоторых направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят продвижение вперед на некоторых направлениях, сообщает Новое время.

"Как бы не было сложно, на всех направления держим ключевые рубежи. Наши парни храбро обороняются и есть направления, на которых готовим продвижение вперед" , — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Украинские силы, по данным президента, фиксируют попытки оккупантов перетянуть дополнительные войска и технику к линии фронта и делают все, чтобы «отминусовать» российские силы.

Президент добавил, что почти каждый час получает данные об ударах россиян по Херсону и другим регионам области.