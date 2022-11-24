Зеленский считает, что Украина вернет Крым военным путем

Президент Владимир Зеленский повторил, что для завершения развязанной Россией полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым, сообщает Новое время.

В интервью Financial Times, опубликованном в четверг, 24 ноября, глава государства сказал, что, «если вы не можете вернуть свою территорию полностью, война просто заморожена, и когда она возобновится — вопрос времени».

"Мы должны вернуть все территории… потому что я считаю, что поле боя — это путь, когда нет дипломатии" , — объяснил Зеленский.

Как пишет FT, некоторые западные партнеры Украины обеспокоены тем, что «попытки Украины вернуть Крым… могут привести к опасной эскалации со стороны Москвы» . Президент Украины подтвердил, что на международной повестке дня поднимают вопрос Крыма.