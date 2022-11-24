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Зеленский считает, что Украина вернет Крым военным путем

Зеленский считает, что Украина вернет Крым военным путем

Президент Владимир Зеленский повторил, что для завершения развязанной Россией полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым, сообщает Новое время.

В интервью Financial Times, опубликованном в четверг, 24 ноября, глава государства сказал, что, «если вы не можете вернуть свою территорию полностью, война просто заморожена, и когда она возобновится — вопрос времени».

"Мы должны вернуть все территории… потому что я считаю, что поле боя — это путь, когда нет дипломатии", — объяснил Зеленский.

Как пишет FT, некоторые западные партнеры Украины обеспокоены тем, что «попытки Украины вернуть Крым… могут привести к опасной эскалации со стороны Москвы». Президент Украины подтвердил, что на международной повестке дня поднимают вопрос Крыма.

"Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за… Если решение [не предполагает] деоккупацию и [Крым] входит в состав РФ, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени", — добавил он.

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