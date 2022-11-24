Зеленский считает, что Украина вернет Крым военным путем
Президент Владимир Зеленский повторил, что для завершения развязанной Россией полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым, сообщает Новое время.
В интервью Financial Times, опубликованном в четверг, 24 ноября, глава государства сказал, что,
«если вы не можете вернуть свою территорию полностью, война просто заморожена, и когда она возобновится — вопрос времени».
"Мы должны вернуть все территории… потому что я считаю, что поле боя — это путь, когда нет дипломатии", — объяснил Зеленский.
Как пишет FT, некоторые западные партнеры Украины обеспокоены тем, что
«попытки Украины вернуть Крым… могут привести к опасной эскалации со стороны Москвы». Президент Украины подтвердил, что на международной повестке дня поднимают вопрос Крыма.
"Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за… Если решение [не предполагает] деоккупацию и [Крым] входит в состав РФ, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени", — добавил он.