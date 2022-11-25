Зеленский: Решения без деоккупации Крыма – пустая трата времени

Президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов рассмотреть варианты невоенного возвращения Крыма, однако призывает не терять время на варианты, которые не предусматривают деоккупации полуострова, сообщает Украинская правда.

"Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за...

Если решение [не предусматривает] деоккупацию и [Крым] является частью Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени" , - подчеркнул президент.

Как пишет издание, некоторые западные партнеры обеспокоены тем, что любая попытка Украины вернуть Крым может привести к опасной эскалации со стороны Москвы, возможно, даже к применению ядерного оружия.

Зеленский отметил, что судьба Крыма поднимается на международную повестку дня.

Президент также заявил, что атаки на объекты гражданской инфраструктуры свидетельствуют о том, что Москва не намерена вести переговоры о прекращении войны.

Зеленский подчеркнул, что новая стратегия России по уничтожению инфраструктуры Украины и погружению ее в темноту не ослабит решимость страны освободить все оккупированные земли.

Президент вновь подчеркнул, что долговременного урегулирования войны не будет, если Россия не уйдет со всех оккупированных ею территорий.