Дождь и сильный туман: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 25 ноября, в ряде областей нашей страны ожидается дождь, местами со снегом. Синоптики предупреждают о тумане и гололедице на дорогах, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По данным синоптиков, сегодня в центральных, южных, большинстве северных областей, на Закарпатье и Прикарпатье дождь. При этом в Черниговской и Сумской областях, а также в Карпатах возможен мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

Утром на севере, юге и в центре ожидается туман, а на дорогах местами гололедица. Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных, северных и Винницких областях в течение суток от -2 мороза до +3 градусов. На остальной территории ночью +1 +6, а днем +4 +9 градусов.

В столице облачно, днем ожидается дождь, а ночью без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. В Киевской области утром возможен туман, видимость снизится до 200-500 метров.

В Киеве в течение суток температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до +3 градусов.